2 günde 13 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden son 2 günde yaklaşık 13 bin sivil daha yerinden edildi.

“İdlib çıkmazı”nın çözümü

İdlib'deki çadır kentlerde durum içler acısı

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden alınan bilgiye göre, Rusya'nın da hava desteği verdiği saldırılar sonucu Han Asal, Kefer Naha ve Ayn Cara yerleşimlerinden göç başladı.

Saldırılar sonucunda, son 2 günde 2 bin 386 aileden oluşan 12 bin 884 sivil, evsiz kaldı.

Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.

"Nereye gideceğimizi bilmiyoruz"

Han Asal'daki evini terk etmek zorunda kalan sivillerden Ahmet Ali, yaptığı açıklamada, "Halep'in batı kırsalındaki Han Asel köyünde yaşıyordum. Saldırılardan kaçıyoruz. Ancak nereye gideceğimizi bilmiyorum. Muhtemelen İdlib'in Dana bölgesine gideceğiz." dedi.

Han Asal'dan ailesiyle kaçanlardan İbrahim Mansur da, "Ailemle daha önce Halep'ten Han Asal'a göç etmiştim. Şimdi ise buralar vuruluyor. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Eşim ve 5 çocuğumla gidecek yerimiz yok." diye konuştu.

Mansur, "Rejim silahlı grupları hedef aldığını söylüyor. Ancak biz siviliz. Kimse silahlı değil." değerlendirmesini yaptı.

Abdurrezzak Rahhal isimli sivil de, durumlarının çok kötü olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarım ve torunlarımla birlikte 19 kişilik bir aileyiz. Yoğun saldırılar yüzünden köyden kaçarak Han Asal'a, nispeten istikrarlı olduğu için gelmiştik. Ancak şimdi de burayı hedef alıyorlar. Burayı da terk ediyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz." diye konuştu.