Fas, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki gösterdi.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasındaki ısrar, faillerinin olgunluktan uzak olduklarını gösteriyor.' ifadesi kullanıldı.

İslam'a ve Hazreti Muhammed'e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, kişinin özgürlüğünün, başkalarının özgürlüğü ve inançlarının başladığı yerde bittiği kaydedildi.

"2 milyarı aşkın kişinin dini olan İslamiyet'e hakaret ifade özgürlüğü olamaz"

Açıklamada ayrıca, 2 milyarı aşkın kişinin dini olan İslamiyet'e hakaretin ve kışkırtmaların her ne sebeple olursa olsun ifade özgürlüğü olamayacağı vurgulandı.

Faslıların, "Fransız ürünlerini boykot" etiketiyle cuma günü başlattığı kampanya, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Fikir adamı, akademisyen ve entelektüellerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, sosyal medya üzerinden boykota destek veriyor.