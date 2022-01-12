"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

2021 dünyada en sıcak beşinci yıl oldu

12 Ocak 2022, Çarşamba 12:05
Alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1970 yılından bu yana dünyada ölçülen en sıcak beşinci yıl 2021 yılı oldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle 2021 yılı, alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1970 yılından bu yana dünyada ölçülen "en sıcak beşinci yıl" olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın son yıllarda büyük sorunları arasında küresel ısınma ilk sıralarda yer alıyor. Küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliği nedeniyle dünyada sıcaklıklar artarken kuraklık yaşanıyor.

2021 en sıcak beşinci yıl oldu

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezinin (ECMWF) ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre, dünyada "2016" en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.

2021 yılı ise ölçümlenen en sıcak beşinci yıl olarak kaydedildi.

AA

Etiketler: dünya, 2021, sıcak
Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2021 dünyada en sıcak beşinci yıl oldu

    İstanbul'da kar yağışı başladı

    Rusya'dan Hamas'a davet

    Kuzey Kore'nin hipersonik füze denediği bildirildi

    Mahkemelerde adil yargılama yok

    Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

    Mülakat mağduru Öğretmenler: Mülakat değil liyakat istiyoruz

    3 hafta içinde pik seviyeleri görebiliriz

    Kanal İstanbul pahalı ve zararlı

    Her saat ülkenin aleyhine işliyor

    Sefalet endeksinde 20 yıl öncenin de gerisine düştük

    Gazetecilerin çoğu geçinemiyor

    Demirören Meclis gündeminde

    'Kazakistan'da 8 bin kişi tutuklandı, soruşturmalar devam ediyor'

    Türkiye'de salgın sürecinin en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

    Sosyal hizmet çalışanlarının ücretleri asgari ücretin altında kaldı

    İnşaat maliyetindeki artışta yeni rekor

    Bir kişinin yoksulluk sınırı 4.891 lira

    ABD'de hastaneye yatışlar rekor seviyeye ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geciken ve geciktiren, kaybeder
    Genel

    Mahkemelerde adil yargılama yok
    Cevher İLHAN

    Din üzerinden siyasî provokasyon
    Ahmet BATTAL

    Silâhların eşitliği ve âdil yargılanma hakkı meselemiz
    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırla, geç kalma
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Bizler uzun bir seferdeyiz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Meryem: İffet-duâ sembolü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Afrika’nın parlayan yıldızı: Abidjan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.