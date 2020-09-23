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23 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

23 milyon kişi sağlığına kavuştu

23 Eylül 2020, Çarşamba 11:26
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 31 milyon 787 bin 504 oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 975 bin 541 kişi öldü.

Vaka sayısı, dünya genelinde 31 milyon 787 bin 504'e çıkarken virüs saptanan 23 milyon 402 bin 708 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavisi devam eden 7 milyon 409 bin 255 aktif vaka bulunuyor. 

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 97 bin 937 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 205 bin 471 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 646 bin 10), Brezilya (4 milyon 595 bin 335), Rusya (1 milyon 115 bin 810), Kolombiya (777 bin 537), Peru (776 bin 546), Meksika (705 bin 263), İspanya (682 bin 267), Güney Afrika (663 bin 282), Arjantin (652 bin 174), Fransa (468 bin 69), Şili (448 bin 523), İran (429 bin 193), İngiltere (403 bin 551), Bangladeş (352 bin 178), Suudi Arabistan (330 bin 798), Irak (327 bin 580), Pakistan (307 bin 418), Türkiye (306 bin 302) ve İtalya (300 bin 897)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (138 bin 159), Hindistan (90 bin 21), Meksika (74 bin 348), İngiltere (41 bin 825), İtalya (35 bin 738), Peru (31 bin 586), Fransa (31 bin 416), İspanya (30 bin 904), İran (24 bin 656), Kolombiya (24 bin 570), Rusya (19 bin 649), Güney Afrika (16 bin 118), Arjantin (13 bin 952), Şili (12 bin 321) ve Ekvador (11 bin 126)."

AA

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