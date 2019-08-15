233 yolculu uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı

Rusya'da 233 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı kuş sürüsüne çarpması sonucu bir mısır tarlasına acil iniş yaptı. Bu esnada 23 kişi yaralanırken, uçağın iniş yapmış olmasının dahi kendi başına bir mucize olduğu yorumları yapıldı.

Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bir kuş sürüsüne çarpması ve motorlarının normal biçimde çalışmayı bırakması nedeniyle başkent Moskova'nın güneydoğusundaki bir mısır tarlasına acil iniş yapan Airbus 321 tipi yolcu uçağındaki 23 kişinin yaralandığını, ancak kimsenin ölmediğini söyledi. Simferopol'e gitmek üzere Moskova'dan havalanan Ural Havayolları uçağının iniş yaptığı mısır tarlası, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı’nın 1 kilometre uzağındaki Ramensk bölgesinde bulunuyor. Rus devlet televizyonu da yolcu uçağının kimse hayatını kaybetmeden iniş yapmış olmasını 'Ramensk’te mucize' şeklinde duyurdu. Komsomolskaya Pravda gazetesi ise haberlerinde, pilot Damir Yusupov'un uçağı 'iniş takımları olmadan, çalışmayı bırakmaya yakın bir motor ile mısır tarlasına ustaca indirmiş olmasının bir kahramanlık olduğunu' yazdı.

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