245 gram doğan bebek taburcu oldu

ABD’de 6 ay önce 245 gram olarak doğan Saybie bebek, mucizevi şekilde hayata tutunmayı başardı ve hastaneden taburcu oldu.

Saybie bebek geçtiğimiz aralık ayında 23 haftalık iken 245 gram olarak dünyaya geldi. San Diego’da beklenenden 3 ay daha erken dünyaya gelen Saybie doğduğunda neredeyse bir elma büyüklüğündeydi. Yaşaması mucize olarak görülen bebek 6 ay sonunda hastaneden taburcu oldu. Aile bebeğin kimliğinin gizli kalmasınu isterken hastane çalışanları bebeğe Saybie diye hitap ediyor.

Saybie dünyanın en küçük bebeğinden 7 gram daha hafif olarak doğdu. Dünyanın en küçük bebeği 2015 yılında Almanya’da dünyaya gelen bir kız çocuğuydu.

1 gün yaşamaz dediler ama hayatta kaldı

Annenin yaşadığı rahatsızlık sonucu doktorlar hem annenin hem de bebeğin hayati tehlikesi olduğunu bildirince aile erken doğuma razı oldu. Doğumdan sonra aileye bebeğin 24 saat bile yaşamayacağı söylendi. Ancak hiç de öyle olmadı. Anne durumu şöyle anlattı: “Doğduğunda babasına bir saat içinde bebeğin öleceğini söylediler. Ama bu daha sonra iki saate sonra bir güne sonra da bir haftaya kadar çıktı."