'25. Ek Madde devreye sokulsun'

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Schumer, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Pelosi ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Demokrat Smith, dünkü Kongre baskınının ardından Trump'ın görevden alınması için çağrıda bulundu.

ABD'de dün Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olaylarının yankıları sürüyor.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün ABD Kongresinde olanlar, Trump tarafından kışkırtılan ve ABD'ye karşı yapılan bir ayaklanmaydı. Trump, artık bir gün daha görevde kalmamalı." ifadesini kullandı.

Başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek maddesine işaret eden Schumer, "Trump'ı bugün görevden almanın en hızlı ve etkili yolu, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 25. Ek Maddeyi devreye sokmasıdır. Pence ve kabine, bu olaya karşı gelmezse Kongre Trump'ı azletmek için toplanmalıdır." çağrısını yaptı.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Kinzinger'dan destek

Demokratların yaptığı "Donald Trump acilen görevden alınsın" çağrılarına katılan ilk Cumhuriyetçi isim, Temsilciler Meclisinde Illinois'i temsil eden Adam Kinzinger oldu.

Kinzinger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayların sorumlusunun Trump olduğunu belirterek, "Trump, başkanlık görevine uygun değil ve durumu iyi değil. Trump şimdi, görevini isteyerek ya da istemeyerek bırakmalı." diye konuştu.

Başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek maddesine işaret eden Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yetkisini kullanarak bu maddeyi uygulama çağrısı yaptı.

Pelosi de "Trump acilen görevden alınsın" çağrısında bulundu

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, dünkü Kongre baskınının ardından Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Anayasanın 25. Ek Maddesini uygulama çağrısı yaptı.

ABD'de dün Trump yanlılarının Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olayları üzerine Demokratların "Trump bir an önce görevden alınsın" çağrıları devam ediyor.

Pelosi, düzenlediği basın toplantısında, dünkü olayların sorumlusunun Donald Trump olduğunu kaydederek, başkanın görevini yapamayacak hale düşmesi durumunda yerine başkan yardımcısının geçmesini öngören Anayasanın 25. Ek Maddesine işaret etti.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in çağrısını anımsatan Pelosi, "Ben de Schumer'in çağrısına katılıyorum ve Başkan Yardımcısı Pence'i 25. Ek Maddeyi acilen kullanarak, Trump'ı görevden almaya davet ediyorum." dedi.

Pelosi, "Kabine ve Başkan Yardımcısı gerekeni yapmazsa, Kongre azil süreci yürütmeye hazırlıklı olmalıdır." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanından da "Trump görevden alınsın" çağrısı

Senatodaki Demokratların lideri Chuck Schumer başta olmak üzere birçok ismin "görevden alma" çağrısına Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Demokrat Adam Smith de dahil oldu.

Smith, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünkü baskının sorumlusunun Trump olduğunu vurgulayarak, "Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Trump kabinesi 25. Ek maddeyi harekete geçirmeli ve Trump'ı görevden almalı. Aksi halde Senatodaki Cumhuriyetçiler, Trump'ın azli için Temsilciler Meclisi ile bir olmalı." çağrısını yaptı.

Trump olayları kınayan bakan vekilinin adaylığını geri çekti

Öte yandan, İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten sürdüren Chad Wolf, bu sabah yazılı bir açıklama yayımlayarak, Kongrede dün yaşananları kınadı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 3 Ocak'ta Wolf'u İç Güvenlik Bakanlığını sürdürmesi için aday gösterdiği ancak bugün bu adaylığın Trump tarafından geri çekildiği belirtildi.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

Beyaz Saray'ın önünde Trump'ın da katıldığı mitingin ardından Kongre binasına yürüyen binlerce Trump destekçisi gösterici ile polis arasında çatışmalar yaşanmış ve polis barikatlarını aşan bazı göstericiler, Kongre binasına girmişti.

Yaşanan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Trump, destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Kongre binasına Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı verilirken, Washington'da yerel saatle 18.00 itibarıyla "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.