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21 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

277 bin kişinin gözetim altında olduğu Rusya'da son durum?

21 Mayıs 2020, Perşembe 11:22
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 849 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 317 bin 554'e çıktı.

Ülkede ölü sayısı 127 artarak 3 bin 99'a, iyileşen sayısı 7 bin 289 artarak 92 bin 681'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,9 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 42'sinde semptom görülmediği belirtildi.

Salgının merkezi olan başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 913 artarak 155 bin 219’a, ölü sayısı 68 artarak 1794'e çıktı.

Şehirde toplam 40 bin 682 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

277 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 262 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 7 milyon 800 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 277 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının ölmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin ile birlikte, Lyubimova ve Falkov iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

AA

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