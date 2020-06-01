"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

285 bin İdlibli evine ulaştı

01 Haziran 2020, Pazartesi 15:00
Suriye'nin İdlib ilinde 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 285 bin 403 sivil, evlerine döndü.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'dan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçilerinin askeri operasyonlarının durması ve ateşkes sağlanması sonucunda, daha önce göç etmek zorunda kalan sivillerin evlerine dönüşü devam ediyor.

Ateşkesin ardından geçen sürede 57 bin 100 civarı aileden oluşan 285 bin 403 bin sivil, İdlib ili ve kırsalı ile Halep kırsalındaki yerleşimlerine geri döndü.

Dönenleri bekleyen zorluklar

Evlerine dönenler, sivil toplum kuruluşlarının yardımlarına halen büyük ölçüde ihtiyaç duyuyor.

Sivillerin döndükleri yerlerde patlamamış bomba kalıntılarına da dikkat etmeleri gerekiyor.

Bu risklere rağmen, kalabalık kamplar, derme çatma çadırlar ya da arazilerde barınmanın külfeti, sivilleri ateşkesin sağladığı güvenli ortamdan istifade ederek evlerine dönmeye teşvik ediyor.

Öte yandan Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin karadan ilerlemesiyle evleri bu güçlerin kontrolündeki bölgelerde kalan siviller ise, tüm zorluklara rağmen Türkiye-Suriye sınır hattındaki kamplarda yaşamlarına devam etmeyi tercih ediyor.

Ateşkesin sürmesi halinde daha fazla sivilin evlerine dönmesini bekleniyor.

İdlib'de durum

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteğiyle ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Rejim ve destekçileri bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi. Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.Ocak 2019'dan itibaren yaklaşık 2 milyon sivil göç etti.

Türkiye ve Rusya, 12 Ocak 2020'de ateşkesin başlaması için mutabık kaldı ancak Esed rejimi ve müttefikleri, ateşkesi hiçe sayarak İdlib'deki saldırılarını sürdürdü.

Bunun üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı. Son ateşkes 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girdi. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlallerine rağmen, ateşkese büyük ölçüde riayet ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Böyle giderse koronavirüsten son dakika golü yiyeceğiz"

    285 bin İdlibli evine ulaştı

    Hava yolunda da iç hatlar hareketlendi

    "Yargıtay'da şu anda pozitif vaka bulunmamaktadır"

    Latin Amerika'da vaka sayısı 1 milyonu aştı

    İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erkene alındı

    ABD'de tansiyon düşmüyor: Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Restoran ve kafeler tedbirler eşliğinde müşterilerini bekliyor

    İstanbul'da normalleşme yoğunluğu

    Yollar hareketlendi

    11 bin 66 çay üreticisine test yapıldı

    Kapalı görüşler başladı

    Acı haberi Bakan Koca duyurdu

    14 büyükşehir ile Zonguldak'taki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları sona erdi

    Orta sınıfın çökmesi siyasî ve ahlakî kriz doğurur

    Can Kardeş, 365’inci sayıda uyarıyor

    Vergi düzenlemesi şart

    Bir acı haber de Bursa'dan: Silahlı kavgaya müdahale eden polis, şehit oldu

    Yeni salgın obezite mi?

    Mavi Marmara Şehitlerinin kanı yerde kaldı

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Hukuksuzlukları hukukla aşacağız
    Mehmet KARA

    Bahçeli “seçim” mi dedi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demirel’i yok sayarak nereye?
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni Asya ve Nurculuk gerçegi
    Genel

    Acı haberi Bakan Koca duyurdu
    Sebahattin YAŞAR

    20. Lem’a kime, ne diyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Şu tabloya bakın
    Risale-i Nur'dan

    Tarafgirâne siyasetin verdiği zarar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Söylenecek doğrunun” yerini kim belirleyecek?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.