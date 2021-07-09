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9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

09 Temmuz 2021, Cuma 15:00
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 350 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 350 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 368 milyon 991 bin ile Hindistan, 332 milyon 350 bin ile ABD, 111 milyon 480 bin ile Brezilya, 79 milyon 800 bin ile İngiltere, 77 milyon 730 bin ile Almanya, 57 milyon 820 bin ile Fransa, 56 milyon 740 bin ile Türkiye, 55 milyon 300 bin ile İtalya, 54 milyon 850 bin ile Japonya, 49 milyon 480 bin ile Endonezya, 49 milyon 200 bin ile Meksika, 45 milyon 920 bin ile İspanya, 45 milyon 570 bin ile Rusya, 41 milyon 310 bin ile Kanada, 31 milyon ile Polonya, 23 milyon 720 bin ile Arjantin, 23 milyon 550 bin ile Şili, 20 milyon 200 bin ile Kolombiya ve 20 milyon 40 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 350 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 159,71 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 157,82, Seyşeller’de 141,98, İzlanda'da 132,18, San Marino'da 131,59, Bahreyn'de 127,73, İsrail'de 125,95, Şili'de 123,17, Uruguay'da 122,12, Moğolistan'da 118,6, İngiltere'de 117,55, Katar'da 116,94 Faroe Adaları'nda 109,67, Kanada’da 109,46, Macaristan'da 105,13, Singapur'da 101,42, Belçika'da 100,74 ve Hollanda'da 100,33 oldu.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
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