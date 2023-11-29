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29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

30 Filistinli kadın ve çocuk ve Gazze'deki 10 İsrailli esir serbest bırakıldı: "Kızım kendini Gazze'nin kraliçesi olarak gördü"

29 Kasım 2023, Çarşamba 02:10
Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ve çocuk esir de serbest bırakıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, X sosyal medya platformundan İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına ilişkin açıklama yaptı.

 

Ensari, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini belirtti.

 

Dışişleri Sözcüsü, mutabakat kapsamında İsrail'in de 30 Filistinli esiri bugün serbest bırakacağını ifade etti.

 

Öte yandan İsrail ordusu, 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğruladı.

Açıklamada, Kızılhaç yetkililerinin 12 esiri Mısır'a naklettiği ve şu anda İsrail topraklarına doğru yola çıktıkları kaydedildi.

Gazze'de esir tutulan İsrailli kadından Kassam Tugayları'na teşekkür mektubu

Hamas'ın alıkoyduğu İsrailli esir anne Danielle Aloni'nin Kassam Tugayları'na yazdığı teşekkür mektubunda, "Tüm kalbimle kızım Emilia'ya gösterdiğiniz olağanüstü insaniyet için teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından, Gazze Şeridi'nde alıkoyduktan sonra 24 Kasım'da serbest bıraktıkları İsrailli esir Aloni'nin el yazısıyla yazdığı teşekkür mektubunu paylaştı.

Kızı Emilia ile Gazze Şeridi'nde tutulan Aloni, mektubunda, şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç haftadır bana eşlik eden generallere, yarın yollarımız ayrılacak gibi görünüyor ama size tüm kalbimle kızım Emilia'ya gösterdiğiniz olağanüstü insaniyet için teşekkür ediyorum."

Kassam mensuplarının 5 yaşındaki kızına iyi davrandığını belirten Aloni, "Siz onun ebeveyni gibiydiniz, o ne zaman istese onu odanıza davet ediyordunuz. (Emilia) Hepinizin sadece arkadaş değil, aynı zamanda gerçek, iyi kalpli sevilen kişiler olduğunuz duygusunu kabul ediyor." ifadeleriyle Kassam mensuplarına teşekkür etti.

"Kızım kendini Gazze'nin kraliçesi olarak gördü"

Aloni, Kassam mensuplarına ayrıca sabırlı oldukları için de teşekkür etti.

İsrailli serbest bırakılan esir, "Çocuklar esir edilmemeli ancak, sizler ve yolda tanıştığımız güzel insanlar sayesinde, kızım kendisini Gazze’nin kraliçesi olarak gördü." ifadesini kullandı.

Danielle, mektubunu şu şekilde bitirdi:

"O buradan kalıcı bir psikolojik travmayla ayrılmadığı için sonsuza dek size minnettar kalacağım. İçinde bulunduğunuz zor duruma ve Gazze'de uğradığınız ağır kayıplara rağmen gösterdiğiniz nazik davranışı hatırlayacağım.

Keşke bu dünyada gerçekten iyi arkadaşlar olarak kalabilsek. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Size ve ailenize sağlık ve sevgi. Çok teşekkür ederim."

İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli esir serbest bırakıldı

Öte yandan, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esir serbest bırakıldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 15'i kadın, 15'i çocuk 30 esirin serbest bırakılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin isim listesine de yer verilmişti.

Gazze'den serbest bırakılan İsrailli esirler İsrail'e ulaştı

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 10'u İsrailli ve ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini belirtmişti.

İsrail ordusu da 10'u İsrailli, ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 12 esirin Kızılhaç'a teslim edildiğini doğrulamıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar dün, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

AA

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