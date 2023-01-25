40 ülkede hatim okundu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun (İDDEF), 40 ülkedeki medreselerinde eğitim alan öğrencileri ve görevli hocaları, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki amacıyla hatim okudu.

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İDDEF'ten yapılan açıklamada, Sıkı Yön Partisi'nin Danimarkalı lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki eylemine izin verildiği hatırlatılarak, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının açık bir nefret ve insanlık suçu olduğu belirtildi.

Bu çirkin saldırıya İDDEF'in dünyanın dört bir yanında bulunan medreselerinde hatim okunarak tepki gösterildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milyonlarca Müslüman'ı ve Türkiye'yi nefretle hedef alan eylemi ve eyleme izin veren İsveç makamlarını şiddetle telin ediyoruz. Belirtmek istiyoruz ki her anlamda nefreti ve küfrü, özgürlükler kapsamında değerlendiren Batı zihniyeti, nefretinin ve düşmanlığının altında kalarak yıkılacaktır. Allah, Saff Suresi'nde 'Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.' buyuruyor."

Açıklamada, İDDEF'in Gine, Somali, Etiyopya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 40 ülkedeki 100 eğitim merkezi ile 80 medresesinde okunan hatimlerin ardından Müslümanların birlik ve beraberliği için dua edildiği belirtildi.