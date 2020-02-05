50 yıllık hasret son buluyor

Slovenya’nın başşehri Ljubljana’da inşa edilen ve ülkedeki minareli tek cami olma özelliği taşıyan Ljubljana Camii ve İslâm Kültür Merkezi Haziranda ibadete açılacak.

Temeli 2013’te atılan ve modern mimarisiyle dikkat çeken camideki çalışmalar tamamlandı. Aynı zamanda başşehirdeki ilk ve tek cami olan Ljubljana Camii, Kâbe’den esinlenilerek yapılan gövdesi, 40 metre uzunluğundaki minaresi ve Bosna Hersek’in eski konaklarını andıran dış cephesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Haziranda ibadete hazır Slovenya İslâm Birliği Genel Sekreteri Nevzet Poric, yaklaşık 13 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilen külliyenin inşasının tamamlandığını ve resmî açılışın haziranda yapılacağını söyledi. Caminin yaklaşık 10 gün sonra kullanıma açılacağını dile getiren Poric, “Her şey tamamlandı. Dolayısıyla camiyi kullanıma açabiliriz. 50 yıl bu camiyi bekledik ve sonunda ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi. Ljubljana’da cami yapılmasına dair ilk girişim 1969 yılında başlatılmış ancak sonuç alınamamıştı. Slovenya İslâm Birliği, 2008 yılında caminin inşa edileceği arsayı satın almış, 2013 yılında ise caminin temeli atılmıştı. 1400 kişi kapasitesi bulunan caminin inşası, yaklaşık 34 milyon avroya mal oldu. Katar’ın desteğiyle inşa edilen caminin yapımında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da önemli katkılar sağladı.

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