6 ülkeden 'Libya'da şiddet son bulsun' çağrısı

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır ve BAE yönetimleri, Libya'nın Trablus bölgesinde devam eden şiddet olaylarının ve ayrışmanın bir an önce sonlandırılması için çağrıda bulundu.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır ve BAE dışişleri bakanlıklarının ortak yazılı açıklamasında, Libya'daki durumdan endişe edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Mısır, Fransa, İtalya, BAE, İngiltere ve ABD hükümetleri, Libya'nın Trablus bölgesinde devam eden düşmanlıklardan derin endişe duymakta, gerilimin düşürülmesi ve mevcut çatışmaların sonlandırılması için çağrıda bulunmakta ve BM öncülüğünde müzakere sürecinin bir an önce hayata geçirilmesini teşvik etmektedir." ifadelerine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.