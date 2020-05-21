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21 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

60 milyon kişi yoksulluk tehlikesinde

21 Mayıs 2020, Perşembe
BM ve Dünya Bankası pandeminin küresel etkilerinin 60 milyon kişiyi daha yoksulluğa sürüklediği ikazında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika’da milyonlarca kişinin çok sert bir yoksulluğa doğru sürüklendiği uyarısında bulundu. Guterres, dünyaya Afrika kıt’ası için küresel dayanışma çağrısı yaptı. DW’deki habere göre pandeminin Afrika’da yoksullukla mücadelede sağlanan ilerlemeleri sekteye uğrattığına dikkat çeken Guterres, kıtada açlık, yetersiz beslenme ve hastalıklara karşı dayanıksızlığın yeniden artmaya başladığını söyledi. Öte yandan pandemiye karşı hızlı tepki verdiklerine işaret ederek Afrika ülkelerini kutlayan Guterres, Afrika’da kayda geçen korona vak’alarının “korkulandan daha az” olduğunu ifade etti. Resmî verilere göre Afrika’da şimdiye kadar yaklaşık 88 bin kişiye virüs bulaştı, 3 bine yakın kişi de can verdi. Ancak virüsün yayılımının Afrika’da henüz başlangıç aşamasında olduğunu da vurgulayan BM Genel Sekreteri, Afrika’da salgınla mücadele için uluslar arası toplumdan 200 milyar dolar ek yardım istedi.

Yoksul ülkelere yardım çağrısı

Dünya Bankası’nın tahminlerine göre de dünya çapında 60 milyon kişi daha pandemi sebebiyle aşırı yoksulluk içine düşecek. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, korona krizinin yoksullukla mücadelede son üç yılda elde edilen başarılara darbe indirdiğini belirterek dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 5 oranında küçüleceği tahmininde bulundu. Ekonomik küçülmeden de en çok yoksul ülkelerin etkileneceğini vurgulayan Malpass, Dünya Bankası’nın şimdiye kadar korona krizinin sağlıkta, ekonomide ve sosyal alandaki olumsuz etkilerine karşı 5 milyar 500 milyon dolar destekte bulunduğunu kaydetti. Malpass diğer yandan donör ülkelere, yoksul ülkelere yardımlarını arttırma çağrısında bulundu. Endüstri ülkeleri ile kalkınmakta olan ülkelerin oluşturduğu G20 ile alacaklı ülkelerin oluşturduğu Paris Kulubü, dünyadaki yoksul ülkelerin borçlarını bu yıl için silme kararı almıştı. Ancak BM Sekreteri Guterres’e göre bu adım yeterli değil.

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