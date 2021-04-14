7 Avrupa ülkesi fosil yakıtlara devlet desteğini sonlandırıyor

Avrupa'nın en büyük ekonomilerinin de aralarında olduğu 7 ülke, fosil yakıt sektöründeki ihracat kredileri için sağlanan devlet desteğini sonlandırma kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'den geldi. Fransız bakan, "Her bir ülkenin sanayi gereksinimlerini ve istihdama olan etkilerini de göz önünde bulundurarak fosil yakıtlar için tüm ihracat kredisi garantilerini durdurmaya kararlıyız" dedi.

Karar doğrultusunda Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç bundan sonra çevre dostu projelere ağırlık verip ihracat politikalarında daha şeffaf olmayı vadediyor.

Kömür ve akaryakıtlar kamuya bağlı ihracat kredi kuruluşlarının portföyünün büyük bir kısmı oluşturuyor. Devlet destekli bu kurumlar şirketlere kredi garantisi ile yurt dışındaki kayıplarına karşı sigorta hizmeti sağlıyor.

Reuters'ın haberine göre yedi ülke arasından İngiltere, Fransa ve İsveç fosil yakıtlarla ilgili yol haritasını çoktan belirlerken, diğer 4 ülke henüz bir planlama yapmış değil.

Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da söz konusu gruba katılmasını umduğunu aktardı. ABD piyasası, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinin ihracat finansmanının yüzde 40'ını oluşturuyor.