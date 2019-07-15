"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

7 ayda 2759 Filistinli işgalci İsrail tarafından gözaltına alındı

15 Temmuz 2019, Pazartesi 15:36
İsrail güçleri, 2019 yılının başından bu yana Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yaptığı operasyonlarda, 2 bin 759 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Ed-Damir Esir ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu tarafından yayımlanan ortak rapora göre, İsrail güçlerince işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 7 ayda düzenlenen operasyonlarda 2 bin 759 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 446 çocuk ile 76 kadının da bulunduğuna dikkat çekilen raporda, gözaltına alınan Filistinlilerden bazılarının mahkemeye çıkarılmadan kısa bir süre içinde serbest bırakıldığına vurgu yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

AA

Etiketler: filistin, gözaltı
Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    7 ayda 2759 Filistinli işgalci İsrail tarafından gözaltına alındı

    Şehitler dualarla ebediyete uğurlandı...

    ''Bu sevinç kelimelerle ifade edilemez''

    İşçilere terör saldırısı

    Yunanistan ne yapmaya çalışıyor?

    Avrupa Birliği'nden 15 Temmuz açıklaması

    2'si kadın 10 Filistinli daha gözaltına alındı

    27 Mayıs'tan bu yana devam eden Pençe Harekatı'nda son durum?

    ABD'de tartışmaların gölgesinde göçmenlere yönelik baskınlar başladı

    S-400 sevkiyatı devam ediyor

    Darbeye lanet hukuka davet

    Hak ihlâllerinde yine 2. sıradayız

    Bu yanlıştan dönmeliyiz

    10 adımda çocukla seyahat

    7 günlük tercih için 13 tavsiye

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

    İran, ABD ile müzakere için şartlarını açıkladı

    İsrailli bakandan küstah talep

    Fransa'da Bastille Günü kutlamalarında 152 kişi gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu yanlıştan dönmeliyiz
    Genel

    AKP, derin yapıyla uzlaştı
    Genel

    Darbeye lanet hukuka davet
    Mehmet KARA

    15 Temmuz’un 3. Yıldönümü… Adalet ve demokrasi ortak paydasında birleşilmeli
    Yeni Asya'dan Size

    Medrese-i Yusufiye kampanyamıza yoğun ilgi artarak devam ediyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazardan korunmanın yolları (1)
    Feyzullah ERGÜN

    Asırların hekimi Er-Râzîden hikmetler (4)
    Genel

    Hak ihlâllerinde yine 2. sıradayız
    Cevher İLHAN

    “S-400 şantajı” nasıl aşılacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.