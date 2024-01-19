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20 OCAK 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

7 bin kişi hala enkaz altında

19 Ocak 2024, Cuma 17:30
Gazze’deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 104 gündür sürdürdüğü saldırılarda 10 bin 800 çocuk ile 7 bin 250 kadının öldüğü belirtildi.

Gazze’de şu ana kadar yüzde 70’i kadın ve çocuk 7 bin kişinin hala enkaz altında veya kayıp olduğu kaydedilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 24 bin 620 olduğu, 61 bin 830 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda günde en az 173 Filistinli kadın ve çocuğu öldürdü. Gazze’deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye 104 gündür sürdürdüğü saldırılarda 10 bin 800 çocuk ile 7 bin 250 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

AA

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