7 Ekim soruşturmasını İsrail engelliyor

Birleşmiş Milletler tarafından insan hakları hukuku ihlallerini araştırmakla görevlendirilen Soruşturma Komisyonu, İsrail’i 7 Ekim’de ülkenin güneyinde Hamas tarafından yapılan saldırının kurbanlarından kanıt toplama çabalarını engellemekle suçladı.

Komisyon üyelerinden Chris Sidoti, “İsrail hükümeti, sadece işbirliği eksikliği değil, aynı zamanda ülkenin güneyindeki olaylarla ilgili İsrailli tanık ve mağdurlardan kanıt toplama çabalarımızı da aktif bir şekilde engelledi.” şeklinde konuştu. Euronews Türkçe’nin haberine göre “Çok sayıda kişiyle iletişimdeyiz, fakat daha fazla kişiyle temas kurmak istiyoruz.” diyen Sidoti, İsrail hükümetinin yanı sıra saldırının mağdurlarına ve tanıklarına da komisyonun soruşturmasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 286

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.