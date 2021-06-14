7 yaşında şehit oldu

Gazze Şeridi’nde beyin hücrelerinin kaybı ve bu duruma bağlı küçülmesi anlamına gelen beyin atrofisi hastalığı dolayısıyla konuşma ve yürüme zorluğu çeken 7 yaşındaki Buseyne Ubeyd, İsrail’in son saldırılarında yine beynine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle dünya hayatına gözlerini yumdu.

Buseyne, 7 yıllık kısa ömründe pek çok zorluk yaşadı. Küçük kızın narin ve zayıf bedeni uzun ve meşakkatli bir tedavi süreci geçirdi. Ailesi kızları iyileşir umuduyla dört defa onu Gazze’den işgal altındaki Doğu Kudüs’e götürerek oradaki El-Makasıd Hastanesi’nde tedavi ettirmeye çalıştı. Beynindeki hasara ve küçülmeye rağmen namaz kılmayı öğrenen Buseyne, konuşamamasına ve Kur’ân-ı Kerîm’den herhangi bir âyet okuyamamasına rağmen her ezanın peşinden abdest almak ve namaz kılmak için çabalıyordu. Buseyne’nin babası Mahmud Ubeyd, onun Kur’ân’a olan bağlılığını şu sözlerle anlattı: “Kur’ân okurken mırıldanıyordu, ama doğru okuduğuna emindim.”

BABASININ PEŞİNDEN ÖLÜME GİTTİ

Buseyne, geçen ay İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, yiyecek almaya giden babasına yetişmek için dizlerinin üstünde sürünerek dışarı çıktı. Gazze’nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Buseyne, dizlerindeki acıya rağmen aşağıya kadar inmeyi başardı. Evin küçük bahçesinde babasını arayan Buseyne, onu bulamayınca olduğu yere oturarak dönmesini beklemeye başladı. Ancak bu sırada İsrail savaş uçaklarından atılan ve evlerinin yakınına düşen bir roketin şarapnel parçaları küçük Buseyne’nin başına isabet etti. Neler olup bittiğini anlamak için eve koştuğunu belirten acılı baba, “Buseyne kanlar içindeydi. Hemen kucağıma aldım ve caddeye koştum. Yolda bir ambulansa rastladık. Ambulansa binince doktorlar, bir şarapnel parçasının Buseyne’nin başına saplandığını söylediler ve ‘Kızın şehit oldu’ dediler. Bu haber üzerime düşen bir yıldırım gibiydi.” ifadelerini kullandı.

KONUŞMA VE YÜRÜME ZORLUĞU ÇEKİYORDU

Gazze Şeridi'nde beyin hücrelerinin kaybı ve bu duruma bağlı küçülmesi anlamına gelen beyin atrofisi hastalığı sebebiyle konuşma ve yürüme zorluğu çeken 7 yaşındaki Buseyne Ubeyd, İsrail'in son saldırılarında yine beynine isabet eden şarapnel parçaları dolayısıyla hayata gözlerini yumdu. Buseyne'den geriye gülümseyen fotoğrafı kaldı.