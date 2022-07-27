72 yıldır barış anlaşmasını arıyor

Kuzey Kore’nin 25 Haziran 1950’de Güney Kore’yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953’te sona eren “Kore Savaşı”, barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak devam ederken, barış anlaşması için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı.

69 yıl önce 27 Temmuz’da sona eren “Kore Savaşı”nı ve ilk Türk tugayının Kore’ye gönderilmesinin ikili ilişkilere ve Türkiye’nin uluslararası sahadaki konumuna yansımaları derlendi. Kore Savaşı, 25 Haziran 1950’de Kuzey Kore’nin Güney Kore’yi işgal etmesi üzerine başladı. Çin ve Sovyetler Birliği Kuzey Kore’ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore’ye savaş boyunca destek verirken, ilk Türk Tugayı, 17 Eylül 1950’de yola çıktı. BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore’ye göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı aldı ve Tuğgeneral Tahsin Yazıcı emrindeki 1. Türk Tugayı, 17 Eylül 1950’de Hatay’ın İskenderun Limanı’ndan yola çıktı ve 12 Ekim 1950’de Pusan Limanı’na ulaştı. AA

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