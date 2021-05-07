9’ların doğumu 15 dakika sürdü

Fas’ın Kazablanka şehrinde tek seferde 9 bebeği dünyaya getiren Malili anne ve bebeklerinin sağlık durumu iyi yönde seyrediyor.

Malili Halime Sisi(25), ülkesinin başşehri Bamako’da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tesbit edilmesinin ardından sağlık durumunun takibi için 30 Mart’ta Fas’a sevk edildi. Ancak Malili anne, doğumda sağlık personelinin de tetkiklerinde tesbit ettiği 7 bebek yerine 9 bebek doğurdu. Doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunun müdürü ve anestezi uzmanı El-Ulvi Yusuf da hamileliğin 25. haftasından sonraki sürecin bebekler için tehlike arz ettiğine dikkati çekerken,“Aslında hamilelik süresini 30 haftaya kadar uzatmak istedik ancak bu hafta doğum belirtileri başlayınca sezaryen kararı aldık. Bebeklerin doğumu sadece 15 dakika sürdü.” ifadelerini kullandı. AA

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