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29 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

9 ülke daha BRICS’e katılıyor

28 Aralık 2024, Cumartesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın 2025 itibarıyla BRICS'e "ortak devlet" statüsünde katılacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, birlik nezdinde ortak devlet statüsünün oluşturulması üzerine Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde anlaşma sağlandığı anımsatıldı.

Buna göre, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın BRICS'e 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde katılmayı onayladığına işaret edilen açıklamada, dört ülkeye daha aynı statüde katılım için davet gönderildiği belirtildi.

Dört ülkenin kabulü halinde BRICS 2025 dönem başkanı Brezilya'nın ilgili duyuruyu yapacağı bilgisi verilen açıklamada, "Birlik nezdindeki işbirliğine mümkün olduğunca etkin şekilde katılabilmeleri için ortak ülkelerle yakın bir işbirliği kurmayı planlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

BRICS dünya ekonomisinde önemli yere sahip

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill'in Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalesinde kullanması üzerine literatüre girmişti.

Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

Bu yıl yeni ülkelerin katılmasıyla toplam üye sayısını 9'a yükselten BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.

AA

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