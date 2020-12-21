AB, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıya onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının AB'de kullanılmasına onay verdi.

EMA'nın söz konusu aşıya yeşil ışık yakmasının ardından gözler AB Komisyonu'nun kararına çevrildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Şimdi hızlı hareket edeceğiz. AB Komisyonu'nun bu akşam karar vermesini umuyorum." diye konuştu. KOVID-19'un mutasyonlu türüne karşı etkisi EMA ayrıca, BioNTech-Pfizer aşısının, İngiltere'de mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı hale gelen KOVID-19'un yeni türüne karşı "büyük bir olasılıkla" koruma sağlayabileceğini duyurdu.

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