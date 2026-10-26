"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Japonya ve Finlandiya arasında dev savunma anlaşması

26 Ekim 2026, Pazartesi 14:11
Japonya ve Finlandiya, güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğini en üst seviyeye taşıyacak tarihi bir savunma teçhizatı ve teknolojisi transferi anlaşmasına imza attı.

Japonya ve Finlandiya'nın, küresel ve bölgesel güvenlik risklerine karşı güçlerini birleştirme kararı aldığı bildirildi. İki ülke, savunma teçhizatı ve teknolojisi transferini içeren yasal bir çerçeve anlaşması imzalayarak askeri ve teknolojik işbirliklerini resmiyete döktü.

Tokyo'da Kritik Zirve

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile bir araya geldi. İki bakanın gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından, savunma sanayisinde yeni bir dönemi başlatacak olan anlaşma yürürlüğe girdi.

Ortak Üretim ve Ar-Ge Dönemi Başlıyor

İmzalanan bu yeni anlaşma, iki ülke arasında sadece teknoloji alışverişini değil, aynı zamanda savunma alanında derin bir ortaklığı da kapsıyor. Anlaşma kapsamında şu adımlar atılacak:

  • Ortak Araştırma ve Geliştirme: İki ülke yeni nesil savunma teknolojileri üzerinde birlikte çalışacak.
  • Müşterek Üretim Faaliyetleri: Savunma sanayi teçhizatları ortak üretim hatlarında üretilebilecek.
  • Yasal Güvence: Teknolojik transferler ve ticari süreçler sağlam bir hukuki altyapıya kavuşacak.

"Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik Güvenliği Birbirinden Ayrılamaz"

Görüşme sırasında küresel güvenlik mimarisine yönelik önemli mesajlar veren Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, "Avrupa-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birbirinden ayrılamaz" olduğunu net bir şekilde ifade etti. Motegi, Finlandiya'yı Japonya için "ortak değerleri ve ilkeleri paylaşan son derece önemli bir stratejik ortak" olarak nitelendirdi.

Bu anlaşmayla birlikte, özellikle son yıllarda değişen küresel jeopolitik dengeler karşısında Avrupa ve Asya-Pasifik hattındaki savunma bağlarının daha da sıkılaşması bekleniyor.

AA

Etiketler: Japonya Finlandiya savunma anlaşması, Japonya Finlandiya askeri işbirliği, Hint-Pasifik ve Avrupa-Atlantik güvenliği, Savunma teçhizatı ve teknolojisi transferi, Japonya Finlandiya ortak Ar-Ge, Küresel savunma anlaşmaları 2026
Okunma Sayısı: 368
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara'da siber operasyon: 407 internet sitesi kapatıldı!

    İşsizler ödeneğe erişemiyor

    Arınç’tan, Erdoğan’a basın hürriyeti çıkışı: Gazetecilere anlayış gösterilmeli

    İstanbul için turuncu alarm! Valilik saat verdi

    Uluslararası yenidoğan bilgi platformu 'Neopedia' Türkiye’de!

    Japonya ve Finlandiya arasında dev savunma anlaşması

    GECF: "LNG'nin payı 2055'te yüzde 64'e ulaşacak"

    Eisenkot: "Netanyahu iktidarda kalmak için her şeyi yapar"

    Tarım arazisinde derin yarıklar oluştu

    İGDAŞ’ın “Altın Bilezik” programında dördüncü dönem

    Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 63 firari suçlu Türkiye'ye getirildi

    Fatih Erbakan: "İlham Aliyev Bir Telefon Açınca Akan Sular Duruyor"

    Akaryakıtta dev ÖTV zammı kapıda!

    Rusya, son bir haftada 1600 güdümlü bomba, 48 füze ve 2300 İHA'yla saldırdı

    Vucic, seçim mağlubiyetini kabul etti

    Beyaz Saray, Netanyahu'nun destek arayışını "çaresizlik işareti" olarak görüyor

    Türkiye’de güven ve ahlak krizi var

    Türkiye market fiyatlarında Avrupa ile yarışıyor

    IMF’den Türkiye’ye 3 kritik uyarı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    The revival of the Islamic world is possible through faith, morality and unity
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul Barosu yeni başkanını seçti
    Genel

    IMF’den Türkiye’ye 3 kritik uyarı
    Genel

    Vucic, seçim mağlubiyetini kabul etti
    Genel

    Ertan Aydın tutuklandı!
    Genel

    RTÜK’ten aile ve çocuk dostu yapımlara destek açıklaması
    Genel

    Türkiye’de güven ve ahlak krizi var
    Genel

    Almanya'nın aradığı zehir taciri İzmir'de yakalandı
    Genel

    Türkiye market fiyatlarında Avrupa ile yarışıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.