GECF: "LNG'nin payı 2055'te yüzde 64'e ulaşacak"

Sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) küresel doğal gaz ticaretindeki payının 2055'e kadar yüzde 64'e ulaşmasının beklendiğini bildiren Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Philip Mshelbila, o tarihte doğal gaz üretiminin büyük miktarının henüz geliştirilmemiş sahalardan karşılanacağını söyledi.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Philip Mshelbila, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) küresel doğal gaz ticaretindeki payının 2055'e kadar yüzde 64'e ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Mshelbila, Moskova'da düzenlenen GECF Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, küresel doğal gaz piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu. "LNG piyasa entegrasyonunu güçlendiriyor" LNG'nin farklı bölgelerdeki doğal gaz piyasalarının entegrasyonunu güçlendirdiğini belirten Mshelbila, "LNG, talep artışının temel itici gücü konumunda. Tahminlere göre 2055'e kadar uluslararası doğal gaz ticaretinin yüzde 64'ünü LNG oluşturacak." dedi. Doğal gaz talebi 5,2 trilyon metreküp olabilir Mshelbila, küresel doğal gaz talebinin 2055'te yıllık 5,2 trilyon metreküpe ulaşmasının beklendiğini belirterek, söz konusu tarihte dünya doğal gaz üretiminin yüzde 86'sının henüz geliştirilmemiş sahalardan karşılanacağını kaydetti. GECF'nin üye sayısını artırmayı planladığını da bildiren Mshelbila, örgütün genişlemesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. AA

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