Eisenkot: "Netanyahu iktidarda kalmak için her şeyi yapar"

İsrail genel seçimi öncesi Tel Aviv'deki mitingde konuşan muhalif Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, "Netanyahu iktidarda kalmak için yalan ve aşırı tedbirler dahil hiçbir şeyden geri durmayacak" diyerek seçmenlere desteği çekme çağrısı yaptı.

İsrail’de genel seçimlere saatler kala siyasi arena hareketlendi. Muhalif Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında sert uyarılarda bulunarak, "İktidarda kalmak için hiçbir şeyden geri durmayacak; ne yalandan ne de aşırı tedbirlerden" dedi.

"İsrail bir 4 yıl daha onunla devam edemez"

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, başkent Tel Aviv’de düzenlenen büyük seçim mitinginde konuşan Eisenkot, Netanyahu seçmenlerine seslendi. Başbakana verilen desteğin geri çekilmesi çağrısında bulunan muhalif lider, İsrail’in Netanyahu liderliğinde bir dört yıl daha ayakta kalamayacağını öne sürdü.

Likud Partisi'nin tamamen yoldan saptığını belirten Eisenkot, şu ifadeleri kullandı: "Anketleri görüyorum, verileri biliyorum ve Netanyahu’yu tanıyorum. İktidarda kalmak için hiçbir şeyden geri durmayacak; ne yalandan ne de aşırı tedbirlerden."

Anketlerde son durum ne?

Merkez Seçim Komitesinin belirlediği seçim yasakları çerçevesinde Kanal 12 ve Kanal 13 televizyonları tarafından yayınlanan son anket sonuçlarına göre, siyasi dengeler şu şekilde şekilleniyor:

1. Sırada: Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi

Gadi Eisenkot liderliğindeki 2. Sırada: Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi

Seçim yasaklarının başlamasının ardından sandıktan nasıl bir sonuç çıkacağı ise merak konusu.