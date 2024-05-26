AB çalışanlarından Gazze mektubu

Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı kuruluşlarda çalışan 200’ü aşkın kişi bir mektup imzalayarak AB’nin Gazze’deki insani krize verdiği tepki hakkındaki endişelerinin arttığını duyurdu.

AB’nin kendi temel değerlerine ve barışı destekleme amacına ihanet ettiği de bildirildi. 211 kişi tarafından imzalanan mektup, AB’nin en üst düzeydeki üç ismine, yani AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’e hitaben yazıldı. İmzacılar, 7 Ekim’de Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırıları “en güçlü şekilde” kınadıklarını belirterek mektuba başladı.

SİLAH SATIŞI DURDURULSUN

Ocak ayında Uluslararası Adalet Divanı’nın Soykırım Sözleşmesi’ne işaret ederek İsrail hakkında ihtiyati tedbir kararı aldığı hatırlatıldı.

AB’nin Filistinlilerin zor durumuna yönelik kayıtsızlığını sürdürdüğü ve bunun hukuktan ziyade kaba kuvvetin belirleyici olduğu bir dünya düzenini normalleştireceği savunuldu: II. Dünya Savaşı’nda korkunç olaylara şahit olan atalarımız, tam olarak bu amansız dünya düzeninden kaçınmak için Avrupa’yı yarattı. Uluslararası hukukun üstünlüğünün erozyonu karşısında boş boş durmak, onların hayal ettiği Avrupa projesini yüzüstü bırakmak anlamına gelir. AB’ye hemen kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail’e silah satışının durdurulması için çağrıda bulunuldu. Bu işi örgütleyenlerden Zeno Benetti, insan haklarını dillerinden düşürmeyen Avrupalı liderlerin Gazze’deki kriz karşısındaki sessizliğine inanamayarak Birleşik Krallık’ın The Guardian gazetesiyle paylaştıkları mektubu hazırladıklarını söyledi.