AB'de "yeni üye" tartışması

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, "Dürüst olmak gerekirse 27 üye ülke arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var." dedi.

Michel, AB dönem başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde Brdo kentinde düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Dürüst olmak gerekirse 27 üye arasında yeni üye alma kapasitemiz konusunda tartışmalar var." diyen Michel ancak dün akşamki gayriresmi yemek ve bugünkü zirve toplantısında AB'nin geleceğiyle ilgili somut önerilerin görüşüldüğüne dikkati çekti.

AB'nin dünyadaki etkisini artırmak konusunda fikir birliği ve istek olduğunu vurgulayan Michel, "'Ya NATO ya Avrupa savunması' diye bir şey yok." diyerek AB'nin özerklik çabasının NATO'ya alternatif olmayacağını yineledi.

Michel, savunmanın yanı sıra Batı Balkanların, AB'nin dijitalleşme, inovasyon ve "yeşil" gündemi için de önemine işaret etti.