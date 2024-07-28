AB’den 7 ülkeye bütçe disiplin süreci

Avrupa Birliği (AB), yüksek bütçe açıkları nedeniyle Fransa, İtalya ve Belçika’nın da aralarında yer aldığı 7 üye ülkeye yönelik disiplin süreci başlattı.

AB Konseyi, üye ülkelerin maliye politikalarının koordine edilmesini sağlamak için tasarlanmış kurallar bütünü olan İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında aşırı bütçe açığı bulunduğu belirlenen 7 üye ülkeye yönelik “aşırı açık prosedürü” başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, Belçika, Fransa, İtalya, Macaristan, Malta, Polonya ve Slovakya’da aşırı bütçe açıklarının varlığını tespit eden kararların Konseyde kabul edildiği belirtildi. Bütün üye ülkelerin kamu bütçelerinde disiplin uygulaması ve aşırı açık vermekten kaçınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, hedefin, kamu borcunu düşük seviyelerde tutmak ve yüksek borçları sürdürülebilir seviyelere indirmek olduğu vurgulandı. Açıklamada, bütün üye ülkelerin AB antlaşmalarında belirlenen kriterler ve referans değerler temelinde bütçe disiplinine uymak zorunda olduğu, bütçe açıklarının GSYH’nin yüzde 3’ünü ve borçların da yüzde 60’ı aşmaması gerektiği ifade edildi. AA

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