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26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

AB'den doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma kararı

26 Temmuz 2022, Salı 16:01
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştı.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları doğal gaz acil durum planını görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB Konseyi'nin toplantıda alınan kararlara ilişkin yayımladığı açıklamada, üye ülkelerin gelecek kış için doğal gaz talebini azaltmayı taahhüt ettikleri bildirildi.

Açıklamada, "Üye ülkeler, AB'nin enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla bu kış doğal gaz talebini gönüllü olarak yüzde 15 azaltmak konusunda siyasi bir anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

AB içinde doğal gaz arz güvenliği konusunda bir alarm sistemi kurulmasının da öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, bu alarmın verilmesi durumunda gaz talebinin azaltılmasının zorunlu hale geleceği kaydedildi.

Açıklamada, gaz talebinin azaltılmasının enerji kaynaklarını sürekli silah olarak kullanan Rusya'dan gelen doğal gaz arzında olası kesintilere hazırlığı amaçladığına dikkat çekildi.

Üye ülkelerin 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında doğal gaz taleplerini kendi seçecekleri önlemlerle düşüreceğine işaret edilen açıklamada, zorunlu gaz talep indirim hedefinde ülkelerin özel durumlarını yansıtacak bazı istisnalar belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, diğer üye ülkelerin gaz şebekelerine bağlı olmayan ülkelerin zorunlu gaz indirimlerinden muaf tutulduğu kaydedildi.

Elektrik şebekeleri Avrupa elektrik sistemi ile senkronize olmayan ve elektrik üretimi için büyük ölçüde gaza bağımlı olan ülkelerin de muafiyet aldığının belirtildiği açıklamada, diğer üye ülkelerle sınırlı ara bağlantısı olan veya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısını diğer ülkelere kullandıran ülkelere de istisna verilebileceği bildirildi.

Açıklamada, kritik endüstrileri doğal gaza büyük ölçüde bağımlı olan ve doğal gaz depolama hedefini aşan ülkelere de istisna uygulanabileceği aktarıldı.

Birlik çapında doğal gaz alarm sisteminin başlatılmasında da uzlaşıldığı, bu süreçte 5 veya daha fazla AB ülkesinin talepte bulunmasının ardından AB Komisyonu'nun alarm süreci başlatma talebinde bulunacağı, bu talebin Konsey'de görüşüleceği ifade edildi.

AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum plan teklifini açıklamıştı. Planda, üye ülkelerden 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 arasında gaz talebini yüzde 15 azaltması istenmişti. Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması da planda yer almıştı. Ancak söz konusu plana özellikle Avrupa'nın güneyindeki ülkeler karşı çıkmış bazı istisnalar ve değişiklikler talep etmişti.

AA

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