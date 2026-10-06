Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر معنًا پوليسلرڭ بر وظيفه‌سنى گورن رسالهِٔ نورڭ آسايش خدمتنده پوليسلره بيوك بر قُوَّت اولان درسلرينه پوليسلر هركسدن زياده طرفدار اولمق لازم گلير... Nurdan Katreler Manen polislerin bir vazifesini gören Risale-i Nur’un asayiş hizmetinde polislere büyük bir kuvvet olan derslerine polisler herkesten ziyade taraftar olmak lâzım gelir... Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 571

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