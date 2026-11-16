"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

AB'den Gazze'ye yardım çağrısı: "Yazılı kurallar bile yok"

16 Kasım 2026, Pazartesi 14:28
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'ye insani yardım girişlerinde yazılı kuralların dahi bulunmadığını belirterek, giriş günlerinin artırılması ve sürecin öngörülebilir hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazze'de kış şartlarının ağırlaşmasıyla derinleşen insani krize dikkat çeken Lahbib, İsrail'e uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı.

"Kış şartları felaketi daha da ölümcül hale getiriyor"

Gazze'deki tabloya kayıtsız kalınamayacağını vurgulayan Lahbib, bölgedeki yıkımın boyutlarını şu sözlerle aktardı: "Gazze'de yaşananlara gözlerimizi kapatamayız. Gazze bir insani felaketle karşı karşıya ve kış bunu daha da ölümcül hale getiriyor."

Dondurucu yağmurlar sebebiyle 70 bin çadırın sular altında kaldığını belirten Lahbib, ailelerin zorlu hava şartlarına maruz kaldığını ve çocukların hipotermi sebebiyle can verdiğini ifade etti.

Kritik malzemelere haftada sadece bir gün izin veriliyor

Yardım sevkiyatlarındaki belirsizliklere ve kısıtlamalara tepki gösteren Lahbib, "çift kullanımlı" olarak sınıflandırılan kritik insani yardım malzemelerinin bölgeye haftada yalnızca bir gün sokulabildiğini söyledi. Mevcut uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirten AB Komisyonu Üyesi, "Daha fazla giriş gününe ve öngörülebilir kurallara ihtiyacımız var. Elimizde yazılı kurallar bile yok." dedi.

53 devlet ve 27 AB üyesinin ortak talebi

Lahbib, İsrail'in bölgeye acilen daha fazla barınma malzemesi, ağır iş makinesi, motor yağı ve yedek parça girişine izin vermesi gerektiğini kaydetti. Yardım girişlerinin artırılması ve kuralların netleştirilmesi talebinin 53 devlet ile 27 AB üyesinin ortak beklentisi olduğunu hatırlatan Lahbib, "Dolayısıyla İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Etiketler: Gazze insani yardım, Hadja Lahbib, AB Komisyonu Gazze, Gazze yardım girişleri, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze insani kriz, İsrail uluslararası insancıl hukuk, Çift kullanımlı malzemeler Gazze
Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Malta: "Gazze'ye yardımlar acilen ulaştırılmalı"

    AB’den aday ülkelere yeni formül: "Reform yap, tek pazara erken gir"

    Yapay zeka destekli çocuk istismarında ihbarlar yüzde 8 bin 400 arttı!

    İstanbul için sağanak uyarısı

    AB'den Gazze'ye yardım çağrısı: "Yazılı kurallar bile yok"

    Afrika Birliği çekiliyor mu? Somali'de 5 kritik üs ulusal orduya geçti

    İTÜ’de "düşünen" robotlar dönemi

    Kış lastiği uygulaması devreye girdi: Sürücüler nelere dikkat etmeli?

    İç pazarda yüzde 15’lik daralmaya rağmen ihracat liderliğini korudu

    Kiracılar Sendikası: "Evsiz insanlar ve insansız evler yan yana"

    Eisenkot: "İsrail demokrasisi için doğrudan tehdit"

    Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

    Milli Takım, Fransa'dan da mağlubiyetle ayrıldı

    Gazze’deki sınır kapıları açılsın

    Üreticiler perişan - “Üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz”

    İsveç’te yüzlerce kişi İsrail’in saldırılarını protesto etti

    33 Hafız umreye uğurlandı

    Üniversitede hafızlık sınıfı açıldı

    Rus çift de İslâm’ı seçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Üreticiler perişan - “Üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Milli Takım, Fransa'dan da mağlubiyetle ayrıldı
    Genel

    İsveç’te yüzlerce kişi İsrail’in saldırılarını protesto etti
    Genel

    Gazze’deki sınır kapıları açılsın
    Genel

    33 Hafız umreye uğurlandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Eisenkot: "İsrail demokrasisi için doğrudan tehdit"
    Genel

    Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
    Genel

    Kış lastiği uygulaması devreye girdi: Sürücüler nelere dikkat etmeli?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.