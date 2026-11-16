AB'den Gazze'ye yardım çağrısı: "Yazılı kurallar bile yok"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Hadja Lahbib, Gazze'ye insani yardım girişlerinde yazılı kuralların dahi bulunmadığını belirterek, giriş günlerinin artırılması ve sürecin öngörülebilir hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazze'de kış şartlarının ağırlaşmasıyla derinleşen insani krize dikkat çeken Lahbib, İsrail'e uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı.

"Kış şartları felaketi daha da ölümcül hale getiriyor"

Gazze'deki tabloya kayıtsız kalınamayacağını vurgulayan Lahbib, bölgedeki yıkımın boyutlarını şu sözlerle aktardı: "Gazze'de yaşananlara gözlerimizi kapatamayız. Gazze bir insani felaketle karşı karşıya ve kış bunu daha da ölümcül hale getiriyor."

Dondurucu yağmurlar sebebiyle 70 bin çadırın sular altında kaldığını belirten Lahbib, ailelerin zorlu hava şartlarına maruz kaldığını ve çocukların hipotermi sebebiyle can verdiğini ifade etti.

Kritik malzemelere haftada sadece bir gün izin veriliyor

Yardım sevkiyatlarındaki belirsizliklere ve kısıtlamalara tepki gösteren Lahbib, "çift kullanımlı" olarak sınıflandırılan kritik insani yardım malzemelerinin bölgeye haftada yalnızca bir gün sokulabildiğini söyledi. Mevcut uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirten AB Komisyonu Üyesi, "Daha fazla giriş gününe ve öngörülebilir kurallara ihtiyacımız var. Elimizde yazılı kurallar bile yok." dedi.

53 devlet ve 27 AB üyesinin ortak talebi

Lahbib, İsrail'in bölgeye acilen daha fazla barınma malzemesi, ağır iş makinesi, motor yağı ve yedek parça girişine izin vermesi gerektiğini kaydetti. Yardım girişlerinin artırılması ve kuralların netleştirilmesi talebinin 53 devlet ile 27 AB üyesinin ortak beklentisi olduğunu hatırlatan Lahbib, "Dolayısıyla İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.