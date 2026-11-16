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16 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Afrika Birliği çekiliyor mu? Somali'de 5 kritik üs ulusal orduya geçti

16 Kasım 2026, Pazartesi 14:12
Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM), Barave kentindeki tamamı faal 5 ileri harekat üssünün kontrolünü Somali Ulusal Ordusuna devretti.

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM), Somali'nin güneyindeki Barave şehrinde bulunan 5 ileri harekat üssünün kontrolünü Somali Ulusal Ordusuna devretti. Bu adım, ülkedeki güvenlik sorumluluğunun kademeli olarak yerel güçlere aktarılması sürecinde kritik bir aşamayı temsil ediyor.

Devredilen askeri üsler

Aşağı Şabele bölgesindeki Barave alt sektöründe yer alan ve tamamı faal durumda olan 5 üs şunlardır:

  • Barave Embresso ileri harekat üssü
  • Barave Knoll ileri harekat üssü
  • Kismayo Yolu ileri harekat üssü
  • Liman ileri harekat üssü
  • Hava Pisti ileri harekat üssü

Sürecin arka planı ve önemi

Bölge komutanları, Somali ordusuna yıllar içinde elde edilen güvenlik kazanımlarını koruma çağrısı yaparken yerel halktan da istikrarın sürmesi için destek istedi. Bazı Afrika ülkelerinin askerlerini çekmeye başladığı süreçte, AUSSOM'un Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen mevcut görev süresinin 31 Aralık 2026 tarihinde sona ermesi öngörülüyor. Afrika Birliği'nin 2007'de AMISOM ile başlayan ve 2022'de ATMIS'e dönüşen Somali misyonu, 1 Ocak 2025'ten bu yana AUSSOM adıyla Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlara destek veriyor.

AA

Etiketler: Somali, Afrika Birliği, Somali Ulusal Ordusu, AUSSOM, Askeri üs devri
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