Afrika Birliği çekiliyor mu? Somali'de 5 kritik üs ulusal orduya geçti

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM), Barave kentindeki tamamı faal 5 ileri harekat üssünün kontrolünü Somali Ulusal Ordusuna devretti.

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM), Somali'nin güneyindeki Barave şehrinde bulunan 5 ileri harekat üssünün kontrolünü Somali Ulusal Ordusuna devretti . Bu adım, ülkedeki güvenlik sorumluluğunun kademeli olarak yerel güçlere aktarılması sürecinde kritik bir aşamayı temsil ediyor. Devredilen askeri üsler Aşağı Şabele bölgesindeki Barave alt sektöründe yer alan ve tamamı faal durumda olan 5 üs şunlardır: Barave Embresso ileri harekat üssü

ileri harekat üssü Barave Knoll ileri harekat üssü

ileri harekat üssü Kismayo Yolu ileri harekat üssü

ileri harekat üssü Liman ileri harekat üssü

ileri harekat üssü Hava Pisti ileri harekat üssü Sürecin arka planı ve önemi Bölge komutanları, Somali ordusuna yıllar içinde elde edilen güvenlik kazanımlarını koruma çağrısı yaparken yerel halktan da istikrarın sürmesi için destek istedi. Bazı Afrika ülkelerinin askerlerini çekmeye başladığı süreçte, AUSSOM'un Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen mevcut görev süresinin 31 Aralık 2026 tarihinde sona ermesi öngörülüyor. Afrika Birliği'nin 2007'de AMISOM ile başlayan ve 2022'de ATMIS'e dönüşen Somali misyonu, 1 Ocak 2025'ten bu yana AUSSOM adıyla Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlara destek veriyor. AA

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