AB'den 'ikinci dalga' uyarısı

Avrupa Birliği üye ülkelere koronavirüs salgınında ikinci dalgaya hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ilk dalgada süreç iyi yürütülse bile yeni dalgaların meydana gelme olasılığının olduğunu belirtti. AB Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaecker, bugünkü basın brifinginde, tüm üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında olası bir ikinci dalgaya karşı hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi. “Son risk analizinin sonuçlarına göre, üye ülkeler ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olmalı” diyen de Keersmaecker, Avrupa ülkelerinin olası senaryoya hazırlıklı olması için gereken tüm önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi. Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) düzenli olarak durumu değerlendirdiğini dile getiren yetkili, “Mevcut süreç iyi yürütülse bile yeni dalgalar meydana gelebilir” ifadesini kullandı.

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