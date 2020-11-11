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11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

AB'den 'Karabağ' mesajı

11 Kasım 2020, Çarşamba 10:22
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dağlık Karabağ bölgesinde varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dağlık Karabağ bölgesinde savaşın durmasına yönelik Rusya'nın arabuluculuğuyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Borrell, açıklamasında "Dağlık Karabağ ve çevresindeki çatışmaların sona ermesini memnuniyetle karşılıyorum. Pazartesi günü Ermenistan ile Azerbaycan arasında Rusya'nın arabuluculuğuyla varılan ateşkes, daha fazla can kaybı yaşanmasının önlenmesine yardımcı olacak ve umuyoruz ki bu, kapsamlı bir çözüme giden ilk adımdır" dedi.

Müzakerelerin şu anda herhangi bir çözümün sürdürülebilir olmasını sağlaması gerekeceğini kaydeden Borrell, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları liderliğindeki mevcut formatı desteklemeyi sürdürüyor ve bu çabalara ve anlaşmaların, tüm Güney Kafkasya bölgesinin barışçıl ve başarılı biçimde gelişimi için uygulanmasına katkıda bulunmaya hazırdır."

Etiketler: AB, Karabağ, mesaj
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