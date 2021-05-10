AB'den Kudüs'teki olaylar hakkında 'endişeliyiz' mesajı

Avrupa Birliği, Doğu Kudüs'teki gelişmelerden endişe duyduklarını açıkladı. Tarafları saygı göstermeye davet etti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla şiddet olaylarını artırdı. Avrupa Birliği (AB), İsrail'in şiddetiyle ilgili açıklama yaptı. AB, Doğu Kudüs'teki gelişmelerden endişe duyduklarını açıkladı. Tarafları saygı göstermeye davet etti.

Okunma Sayısı: 254

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.