AB'den Kudüs'teki olaylar hakkında 'endişeliyiz' mesajı

Avrupa Birliği, Doğu Kudüs'teki gelişmelerden endişe duyduklarını açıkladı. Tarafları saygı göstermeye davet etti.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı.
İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla şiddet olaylarını artırdı.
Avrupa Birliği (AB), İsrail'in şiddetiyle ilgili açıklama yaptı. AB, Doğu Kudüs'teki gelişmelerden endişe duyduklarını açıkladı. Tarafları saygı göstermeye davet etti.