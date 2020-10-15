AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimindeki önemli isimlere ve zehirli madde üretimine iştirak ettiği düşünülen bir kuruma yaptırım kararı aldı.

Salı günü üye ülkelerin onayını alan yaptırımlar AB’nin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması yaptırımları ile karşı karşıya kalan kişiler ve kurumlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimler bulunduğu dikkat çekti.

Bu kişiler arasında Devlet Başkanlığı İçişler Dairesi Başkanı Andrey Yarin ve yardımcısı Sergey Kirienko, eski Savunma Bakanı Pavel Popov ve diğer üç yetkilinin yanı sıra Organik Kimya ve Teknoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü (GosNIIOKhT) de bulunuyor.

Muhalif lider Aleksey Navalni 20 Ağustos'ta Moskova’ya uçakla gittiği sırada fenalaşmıştı. Acilen hastaneye kaldırılan Navalni'nin çayına karıştırılan bir madde tarafından zehirlendiği iddia edilmişti. Tedavi için Almanya'ya sevk edilen politikacı hakkında Berlin yönetimi açıklama yapmış ve bağımsız laboratuvarlarda yaptırılan testlere göre Navalny'nin sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Rsu yönetimi ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmiş, konu ile ilgili hiçbir kanıtın olmadığı dile getirilmişti.