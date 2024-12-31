AB’den Suriye’ye 50 ton tıbbî malzeme

AB tarafından finanse edilen İnsanî Yardım Hava Köprüsü aracılığıyla 50 ton tıbbî malzeme, Suriye’deki sağlık tesislerine ulaştırılmak üzere Türkiye’ye ulaştı.

Koordinasyonu DSÖ tarafından sağlanan sevkiyat, milyonlarca kişinin dış yardıma muhtaç olduğu İdlib ve Halep’in kuzeyindeki sağlık sistemlerine çok ihtiyaç duyulan desteği sağlayacağı bildirildi. DSÖ Gaziantep saha ofisi Acil Durum Sorumlusu Rosa Crestani, bu sevkiyatın, olağanüstü zorluklarla karşı karşıya olan milyonlarca Suriyeli için bir can simidi olacağını belirterek, “Bu malzemeler sağlık çalışanlarının aşırı baskı altındaki tesislerde sağlık hizmeti sağlamak için mücadele ettiği çok kritik bir zamanda gönderiliyor. Bu sevkiyatı mümkün kılan sarsılmaz desteği için AB’ye derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bu sevkiyat, sağlık sistemlerinin kırılma noktasında olduğu bölgelerde hayat kurtarmaya ve hizmetleri güçlendirmeye yardımcı olacak” dedi. İstanbul - Sedat Serdar

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