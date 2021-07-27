"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

AB'den Tunus'a çağrı

27 Temmuz 2021, Salı
Avrupa Birliği (AB), Tunus'ta anayasaya, kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulundu.

Tunus’ta saray darbesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma kararıyla ilgili sorusunu cevapladı.

Tunus'taki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Massrali, "Tunuslu tüm aktörlere anayasaya, anayasal kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

 

Massrali, ayrıca Tunus'ta istikrarın korunması için sükunetin sağlanması ve şiddete başvurulmaması çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Almanya

Alman hükümeti de Tunus'ta yaşanan son gelişmelere ilişkin, demokratik anayasal düzene hızla dönüş çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Berlin'de yaptığı açıklamada, Tunus'ta parlamentonun askıya alınmasından kaygılı olduklarını belirtti.

Ülkede demokratik anayasal düzene hızlı dönüş çağrısında bulunan Adebahr, demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Adebahr, 2011 Tunus devriminden bu yana ülkedeki demokratik başarıların öneminin altını çizerek "Tunus halkı demokrasi istiyor ve demokrasi ülkede bir yer edindi." dedi.

Almanya'nın ülkenin siyasi liderlerinden demokratik ve anayasal süreçlere yönelik adımlar beklediğine işaret eden Adebahr, "Şimdi anayasal düzene hızla geri dönmek önemli. Tüm tarafları anayasanın korunmasını ve uygulanmasını güvence altına almaya çağırıyoruz, bu bizim açımızdan sivil hak ve özgürlükleri de içeriyor." diye konuştu.

Adebahr, Tunus'ta siyasi ve ekonomik reformları hızlandırmak için ülkenin anayasal organlarının liderleri arasında yapıcı diyalog çağrısında da bulundu.

Tunus'ta yaşananlar

Tunus’ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Batı ve güney kıyı kesimlerinde sıcak hava kapıda

    '2100 yılına kadar Avrupa'daki ''aşırı yağışlar'' 14 kat artacak'

    Tunus'taki darbeye bir tepki de Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden

    Tunus’ta saray darbesi

    Tunus'ta bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı kararı

    Pençe Harekatı bölgesinden acı haber

    Millet DP'ye hasret

    Yoksulluğun çaresi adil sosyal devlet

    Kemalizmle demokrasi olmaz

    Açlık sınırı 3 bin 500 lirayı geçti

    Hafif yiyecekler tercih edilmeli

    'Vakalarımız hızla yukarıya doğru tırmanmaya başladı'

    Gannuşi: Darbenin arkasında BAE medyası var

    Son 24 saatteki vaka sayısı 17 bine yaklaştı

    'Tunus'ta Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz'

    Fransa'da gündem tartışmalı Kovid-19 yasa tasarısı

    Bilim dünyası uyardı: '1000 yılda bir gözlemlenen olağandışı şiddetli meteoroloji olayı'

    Gannuşi: Cumhurbaşkanının yasal bir dayanağı olmayan kararları, bir darbedir

    MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

    'Eşim ile helalleştik; kurtulamayacağımızı düşündük'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bylock’ta da uyarmıştık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Belediye v. devlet
    Cevher İLHAN

    “Kıbrıs müjdesi”nin akıbeti!
    Osman ZENGİN

    İftiraktan, kim fayda gördü?
    Risale-i Nur'dan

    Kalbindeki adavete, adavet et
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaate dahil olan fertleri bağlayan prensipler
    Faruk ÇAKIR

    Dere getirir, ırmak götürür
    Süleyman KÖSMENE

    Sevabın hakikî mahiyeti nedir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.