AB’den Türkiye’ye: Askerine evet, üyeliğine hayır

Yazar Murat Yetkin, “AB’den Türkiye’ye ikiyüzlü teklif: Askerine evet, üyeliğine hayır” başlıklı bir yazı yazdı. yetkinreport.com’daki yazısında Yetkin ikiyüzlülükten kastını şu şekilde anlattı:
“AB ülkeleri arasında görüş ayrılıklarına neden olduğu görülen iki yüzlü tutum, bir yandan Türkiye’yi varsayımsal “yeni Avrupa güvenlik mimarîsi” içinde görmek isteyip üyelik konusunu açmasından dahi rahatsız olan kibirle kendisini, gösteriyor. AB’nin Türkiye ile ilişkileri Donald Trump döneminde ABD baskısı, Rusya korkusu ve her yanından yamalı “değerler Avrupası” üçgenine sıkışmış durumda. AB’nin geleneksel merkez güçleri istiyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri bize Rusya’ya karşı destek olsun ama Türkiye üye adaylığından söz etmesin. İkiyüzlülük budur.”