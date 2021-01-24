AB’den WhatsApp’a ceza gelebilir

AB, veri kuralları ihlali sebebiyle WhatsApp’a 50 milyon euro para cezası verilebileceğini kaydetti.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın, Avrupa Birliği (AB) veri koruma kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle 50 milyon euro’ya varan para cezasına çarptırılabileceği belirtildi. Politico’nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp’ın Avrupa’daki merkezinin yer aldığı İrlanda’da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi. Şeffaflık şartını ihlâl İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa’daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı hatırlatılan haberde, bunun AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) aykırı olduğu belirtildi. Haberde, şirkete verilecek ceza konusunda İrlanda Veri Koruma Kurumu’nun AB üyesi diğer ülkelerdeki ilgili mercilerle görüşmelerde bulunduğu, WhatsApp’ın AB kişisel veri kurallarındaki şeffaflık şartlarını ihlâlden ötürü 30 ile 50 milyon euro arasında para cezası ile karşılaşabileceği ifade edildi. Sputnik’deki habere göre AB veri düzenleyicilerinin kararı ile birlikte WhatsApp’ın kişisel verileri kullanış biçimini de değiştirmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

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