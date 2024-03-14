AB’den yeni kanun: Kamu ilanları adil dağıtılacak

AB Komisyonu tarafından hazırlanan Medya Özgürlüğü Yasası ile, Rusya gibi dış ülkelerden gelebilecek finansal yardımların dağıtımına yeni kriterler getiriliyor.

Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB’de gazetecilerin ve medya organlarının “siyasi ve ekonomik müdahalelere karşı korunmasını amaçlayan” yeni Medya Özgürlüğü Yasası’nı (Media Freedom Act) oylayarak kabul etti. VOA Türkçe’nin haberine göre, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Medya Özgürlüğü Yasası ile, Rusya gibi dış ülkelerden gelebilecek finansal yardımların dağıtımına da yeni kriterler getiriliyor. Medyanın, diğer ülkelerden gelenler de dahil, kamu reklamlarından ve aldıkları devlet mali yardımlarından elde edilen fonların hesabını vermesi isteniyor. Medya veya çevrimiçi platformlara yönelik kamu fonlarının, “kamusal, orantılı ve ayrım yapılmayan kriterlere göre tahsis edilmesi” hükmü getiriliyor. Devletin reklam harcamalarına ilişkin bilgilerin, toplam yıllık tutar ve medya kuruluşlarına göre dağılımının kamuya açıklanması zorunluluğu ekleniyor. Haber Merkezi

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