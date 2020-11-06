AB, Doğu Akdeniz sondaj yaptırımlarını 1 yıl daha uzatacak

Avrupa Konseyi Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmasına ilişkin uyguladığı yaptırımı bir yıl daha uzattı.

12 Kasım 2021'e kadar genişletilen yaptırımlar şimdilik sadece iki kişiye uygulanıyor. Türk Petrolleri Anonim Ortaklğı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu. Bu yaptırımlar çerçevesinde bu kişiler Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat edemiyor ve burada varlık bulunduramayarak fon kullanamıyor. Yaptırım kararı 2019'da alınmıştı AB 14 Ekim 2019'da 'hedefli yaptırımlar' çerçevesinde kişilere, sorumlu şirketlere ve kurumlara yaptırım uygulama kararı almıştı. Konsey'den yapılan resmi yazılı açıklamada AB'nin üye Kıbrıs ile hükümranlık alanı ve hakları konusunda tam dayanışma içerisinde olduğu ve uluslararası hukuka bağımlılık noktasında gerekli adımların atılmaya devam edeceği ifade ediliyor. Euronews Türkçe

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