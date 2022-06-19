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19 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

"AB genişlemeye kendisini hazırlamalı"

19 Haziran 2022, Pazar 10:53
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB), kendisini genişlemeye hazırlaması gerektiğini söyledi.

Scholz, Alman Haber Ajansına verdiği röportajda, AB'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri Ukrayna'yı birlikte ve kararlı bir şekilde desteklediğini belirterek, AB'nin bu birlik ruhu içinde hareket etmeye devam etmesini istedi.

Ukrayna'ya AB'ye adaylık statüsü verilmesine ilişkin bir soruya cevaben Scholz, AB'ye giden yolun kolay olmadığını, bu yola çıkmak isteyen her adayın birçok şartı yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Scholz, AB tarafından adaylara ilerleme olduğuna dair somut şeyler sunulmasının da önemli olduğunu belirterek, "Aksi takdirde adaylık statüsünün hiçbir şeye götürmediği duygusu ortaya çıkar. Batı Balkanlardaki ülkelere ciddi olduğumuzu göstermeliyiz. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya, AB üyeliğine ilişkin somut müzakerelere başlamak için tüm şartları yerine getiriyor. Bu (müzakereler) şimdi başlamalı." diye konuştu.

AB'nin de kendisini yenilemesi gerektiğini söyleyen Scholz, "AB, genişlemeye kendisini hazırlamalı. Bunun için yapılarını ve karar alma süreçlerini modernize etmeli." dedi.

Scholz, bugün oy birliğiyle karar alınan her şey için her zaman oy birliği gerekmediğini, bunu, AB Liderler Zirvesi'nde başka konuların yanında ele alacaklarını kaydetti.

AB'ye katılım şartlarının çabuk yerine getirilmesinin, ülkelerin ve bu ülkelerin vatandaşlarının elinde olduğunu dile getiren Scholz, "Eski Makedonya, Yunanistan ile bir anlaşmazlığı çözmek için adını Kuzey Makedonya olarak değiştirdi ve bunu yaptığı için ödüllendirilmedi. Böyle bir şey bir daha olmamalı. Adaylık statüsü ile umut yaratmak ve umudun hayal kırıklığına yol açmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: AB, genişleme
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