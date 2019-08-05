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5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

AB Komisyonu sığınmacılara yönelik ihmalleri araştıracak

05 Ağustos 2019, Pazartesi 14:48
Avrupa Birliği, kurumun sınır koruma ajansı Frontex'in sığınmacılara yönelik hak ihlallerinde bulunduğu, üye ülke polislerinin ihlallerine de göz yumduğu iddiasını araştıracağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, medyaya yansıyan Frontex'e ait kurum içi belgelere ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu haberleri gördüklerini belirten Andreeva, AB Komisyonunun sığınmacılara yönelik kötü muameleden her zaman endişe duyduğunu ve bu tarz iddiaları ciddiye aldığını söyledi.

"Frontex için inceleme başlatacağız"

Andreeva, "Sığınmacılara yönelik şiddetin ve tacizin hiçbir çeşidi kabul edilemez." diyerek Frontex içinde bu haberlerin doğru olup olmadığına yönelik inceleme başlatacaklarını kaydetti.

Alman ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Frontex'e ait kurum içi yüzlerce belgede, sığınmacılara yönelik kötü muamele, köpeklerle kovalama, coplama ve biber gazıyla saldırı benzeri çeşitli hak ihlallerinin yer aldığı öne sürülmüştü.

Söz konusu ihlallerde Bulgar, Macar ve Yunan sınır polisinin de adının geçtiği haberlerde, yaşananlarla ilgili kurum içi pek çok incelemenin "dosya kapanmıştır" notuyla sonlandırıldığı iddia edilmişti.

AA

Etiketler: AB, mülteci, ihlal, soruşturma
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