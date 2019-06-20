AB Liderler Zirvesi başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 liderini kurumların yeni başkanlarının belirlenmesi, birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci ile ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için bir araya getiren iki günlük zirve Brüksel'de başladı.

Liderler için en tartışmalı ve zorlu konunun AB Komisyonu Başkanının belirlenmesi olduğu düşünülüyor. Konuya ilişkin üye ülkeler arasında görüş ayrılığının bulunması, yeni başkanın bu zirve kapsamında belirlenmesini zor kılıyor. Zirve girişinde basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin, AB Komisyonu Başkanının seçilmesinde Avrupa Parlamentosundaki (AP) siyasi grupların liste başı adaylarını dikkate alan "Spitzenkandidat" sürecini benimsemeye devam ettiğini ancak bu konuda ortak bir çözüm bulunmasının önemli olduğunu söyledi. Merkel, bu sürecin bazı ülkeler tarafından benimsenmediğine dikkati çekerek, "Adım adım ilerleyeceğiz. AP'nin desteklemeyeceği bir öneri sunulmasını saygıdan ötürü kabul edemem." dedi.



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