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20 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

AB Myanmar'da protestoculara müdahale edilmesini kınadı

20 Şubat 2021, Cumartesi 18:29
Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlere müdahale edilmesini şiddetle kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Barışçıl sivil protestoculara yönelik saldırıları "şiddetle kınadığını" belirten Borrell, Myanmar ordusunu ve güvenlik güçlerini sivillere yönelik şiddeti derhal durdurmaya çağırdı. Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 22 Şubat'ta yapılacak toplantısında, Myanmar'daki son gelişmeleri değerlendirip uygun kararlar alacaklarını aktardı.

Bazı askeri yetkililer hakkında yaptırım kararı bekleniyor

Myanmar, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı gündeminde ilk sırada bulunuyor. Bakanların, Myanmar'daki askeri darbe sonrasında bazı askeri yetkililerin hakkında mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırım kararı alması bekleniyor.

Myanmar'da bugün, darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlere müdahale eden güvenlik güçlerinin, kalabalığa ateş açması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

Etiketler: AB, Myanmar, protestocu, müdahale
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