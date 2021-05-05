AB savunma bakanları Brüksel'de toplanacak

AB ülkelerinin savunma bakanları, AB'nin ortak savunma projelerine üçüncü ülkelerin katılımı, İrini Operasyonu, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki faaliyetleri ve AB Stratejik Pusulası gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelecek.

AB savunma bakanlarının yarın Brüksel'de yapılacak toplantısında, Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan AB'nin ortak savunma projelerine AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin dahil olması çerçevesinde ABD, Kanada ve Norveç'in katılımının onaylanması bekleniyor. PESCO projelerine katılacak üçüncü ülkelerin bazı şartları karşılaması isteniyor. Bunlar arasında bu ülkelerin AB'nin güvenlik ve savunma çıkarlarıyla çatışmaması, projeye katma değer sağlayabilmesi ve gizli bilgilerin karşılıklı paylaşılmasına imkan tanıyan anlaşma yapması yer alıyor. Savunma bakanları yarınki toplantıda ayrıca, AB'nin stratejik özerkliği çerçevesinde oluşturulması istenen "Stratejik Pusula" adlı belgeyi de görüşecek. Belge hakkındaki kararın son halini almasının ardından Mart 2022'de verilmesi planlanıyor. "Kriz yönetimi, mukavemet, kabiliyetlerin geliştirilmesi ve işbirlikleri" başlıklarından oluşan belgenin yarınki toplantıda kriz yönetimi kısmı görüşülecek. Bu çerçevede krizlere müdahale etmede hızlı davranmak için neler yapılabileceği tartışılacak. AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıda AB'nin krizlere hızlı müdahale için "ilk mukabele kuvveti" kurulması fikrine desteğini ifade edecek. AA

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.