AB, Ukrayna’ya destek sözünü tekrarladı

Avrupa Birliği (AB), adil, kapsamlı ve kalıcı barış sağlanana kadar Ukrayna’ya sürekli ve istikrarlı destek vermeye devam etme taahhüdünü yineledi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Von der Leyen ve Costa, görüşmede, adil, kapsamlı ve kalıcı barış sağlanana kadar Ukrayna’ya sürekli ve istikrarlı destek sözünü yineledi. AA

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